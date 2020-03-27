Более 4 200 человек стали участниками госпрограммы “Первый дом”

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В рамках государственной программы “Первый дом” было приобретено 4 205 единиц жилья. Общая сумма выданных банками на эти цели кредитов составляет 2,1 млрд леев, а стоимость активных гарантий – 1 052 млрд леев.

Из 4 205 пользователей 2 954 – семьи, а 1 251 – не состоящие в браке молодые люди. Средний возраст заявителей – 31 год. Из общего числа участников 606 человек получают компенсации из государственного бюджета в рамках программы “Первый дом 2”, 1 537 – в рамках программы “Первый дом 3” и 311 – в рамках программы “Первый дом 4”, сообщили в Минфине.

Средняя площадь жилья, приобретенного в рамках программы, составляет 60 кв м, его средняя стоимость – 593,18 тысячи леев. Из общего количества приобретенного жилья 3 941 находится в городах, а 264 – в селах, 3 877 – это квартиры, а 328 – частные дома.

Пользователем государственной программы “Первый дом” может стать любой гражданин Республики Молдова 18-45 лет, который официально работает в государственном учреждении или частной компании в стране и имеет официальный доход. Получить более подробную информацию можно на официальном сайте программы – www.primacasa.gov.md или позвонить в Infoline: 022 22 60 65; 022 22 60 53.

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