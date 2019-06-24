Более 37 тысяч незадекларированных сигарет изъяли таможенники за два дня (ФОТО)

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На протяжении последних двух дней таможенники вместе со служебными собаками предотвратили три попытки незаконного ввоза табачных изделий, в результате чего было изъято 37 200 сигарет.

Как сообщает пресс-центр Таможенной службы, первый случай был зарегистрирован в субботу, 22 июня, на КПП «Леушень». Служебная собака таможенников определила наличие подозрительных предметов в заднем крыле автобуса рейса «Кишинёв-Клуж-Напока». В результате обысков было обнаружено 23 200 сигарет. Табачные изделия и автомобиль были изъяты. Водителю грозит штраф до 4 500 леев.

Ещё два случая контрабанды были зарегистрированы вчера, 23 июня, в аэропорту. В этих случаях сигареты были найдены в результате сканирования багажа пассажиров рейса Кишинёв-Лондон. В результате проверки таможенники нашли 3 600 и 10 400 незадекларированных сигарет. Табачные изделия были изъяты, а пассажирам грозят штрафы по 3 250 леев каждому.