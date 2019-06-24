Более 37 тысяч незадекларированных сигарет изъяли таможенники за два дня (ФОТО)

Более 37 тысяч незадекларированных сигарет изъяли таможенники за два дня (ФОТО)

На протяжении последних двух дней таможенники вместе со служебными собаками предотвратили три попытки незаконного ввоза табачных изделий, в результате чего было изъято 37 200 сигарет.

Как сообщает пресс-центр Таможенной службы, первый случай был зарегистрирован в субботу, 22 июня, на КПП «Леушень». Служебная собака таможенников определила наличие подозрительных предметов в заднем крыле автобуса рейса «Кишинёв-Клуж-Напока». В результате обысков было обнаружено 23 200 сигарет. Табачные изделия и автомобиль были изъяты. Водителю грозит штраф до 4 500 леев.

Ещё два случая контрабанды были зарегистрированы вчера, 23 июня, в аэропорту. В этих случаях сигареты были найдены в результате сканирования багажа пассажиров рейса Кишинёв-Лондон. В результате проверки таможенники нашли 3 600 и 10 400 незадекларированных сигарет. Табачные изделия были изъяты, а пассажирам грозят штрафы по 3 250 леев каждому.

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