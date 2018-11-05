Более 360 000 человек пересекли границу Молдовы на прошлой неделе

С 29 октября по 4 ноября государственную границу Молдовы пересекли более 360 000 человек, из них 180 324 покинули пределы Молдовы. Трафик транспорта составил 89 198 пересечений, 47 513 из которых – трафик авто с молдавскими номерами.

В самый загруженный день недели, субботу 3 ноября, границу пересекли 62 453 человека. Наибольший трафик за весь период при въезде в страну составил 31 747 пересечений.

Наиболее востребованные КПП:

– КПП «Леушены» – 64 981 пересечение,

– КПП «Кишиневский международный аэропорт» – 43 612 пересечения,

– КПП «Атаки» – 40 977 пересечений,

– КПП «Скуляны» – 38 187 пересечений,

– КПП «Джурджулешть-Галац» – 26 249 пересечений,

– КПП «Крива» – 18,330 пересечений,

– КПП «Кагул» – 17 473 пересечения,

– КПП «Паланка» – 15 826 пересечений,

– КПП «Костешты» – 12 656 пересечений,

– КПП «Тудора» – 11 085 пересечений.

На «зеленом» участке границы и в пунктах пересечения границы пограничники зафиксировали 198 нарушений Закона РМ «О миграции», среди которых:

– 41 нарушение режима пересечения границы;

– 45 иностранных граждан нарушили режим проживания на территории Республики Молдова;

– 98 водителей проигнорировали правила транспортировки и использования виньеток;

– 3 попытки незаконного оборота товаров.

На прошлой неделе 52 иностранных гражданина и 45 транспортных средств получили отказ во въезде в Республику Молдова. 1 гражданин РМ был депортирован из Европейского союза.

Пограничная полиция напоминает, что с сегодняшнего дня и до 21 декабря контрольно-пропускной пункт Паланка не будет работать в связи с проведением строительных работ в данной зоне. Поток пассажиров и транспортных средств будет направлен в ближайший пункт пересечения – КПП «Тудора-Староказачье». Кроме того, пропускные пункты паромного типа «Косэуць-Ямполь», «Сорока-Цекиновка» и «Василкэу-Великая Кошница» будут работать в период между 07:00-17:00, а движение через КПП «Отачь-Могилев-Подольский» в течение 2-х месяцев будет затруднено.