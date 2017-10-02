Более 35 тысяч человек посетили авиашоу в Кишиневе в эти выходные (ФОТО)

Мероприятие прошло в Международном кишиневском аэропорту.

Новый рекорд для ежегодного авиашоу, которое проходит в столице: зрелищное мероприятие посетили более 35 тысяч человек, сообщает realitatea.md.

Гости авиашоу смогли лицезреть уникальные воздушные трюки, а также насладиться концертами молдавских исполнителей.

Кроме того, впервые в Молдове состоялось уникальное выступление знаменитой команды баскетбольных акробатов Dunking Devils.

Были предусмотрены развлечения и для маленьких деток: батуты, образовательные эксперименты, ателье для изготовление различных поделок, face-painting и т.д.

Avia Invest также поздравила более 500 ветеранов гражданской авиации и выразила благодарность за участие в развитии авиации в Молдове.