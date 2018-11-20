Более 35 000 человек пересекли границу Молдовы за минувшие сутки

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

1 человек нарушил режим пограничной зоны и КПП;

1 попытка незаконного перевоза товаров через границу;

3 иностранца превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;

3 водителя проигнорировали правила использования виньеток;

2 человек, находящихся в конфликте с законом, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 35 395 переходов. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении въезда в Республику Молдова – 19 075. Из общего числа людей, пересекающих границу, 20 175 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 8 963 пересечений.

Наиболее востребованными оказались:

КПП «Леушены» – 6 444 пересечения,

КПП «Кишиневский международный аэропорт» – 5 604 пересечения,

КПП «Скуляны» – 4 466 пересечений,

КПП «Тудора» – 3 381 пересечение,

КПП «Атаки» – 3 316 пересечений,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 2 719 пересечений,

КПП «Кагул» – 1 649 пересечений,

КПП «Крива» – 1 287 пересечений,

КПП «Костешты» – 1 231 пересечение.

Напоминаем о том, что КПП «Паланка» временно не работает в связи с проведением строительных работ в данной зоне. С 5 ноября по 21 декабря поток пассажиров и транспортных средств будет направлен в ближайший пункт пересечения – КПП «Тудора-Староказачье». Кроме того, пропускные пункты паромного типа «Косэуць-Ямполь», «Сорока-Цекиновка» и «Василкэу-Великая Кошница» будут работать в период между 07:00-17:00. Также движение через КПП «Отачь-Могилев-Подольский» в течение 2-х месяцев будет затруднено.