Более 35 000 человек пересекли границу Молдовы за минувшие сутки

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:
- 1 человек нарушил режим пограничной зоны и КПП;
- 1 попытка незаконного перевоза товаров через границу;
- 3 иностранца превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;
- 3 водителя проигнорировали правила использования виньеток;
- 2 человек, находящихся в конфликте с законом, были задержаны.
В пунктах пересечения поток лиц составил 35 395 переходов. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении въезда в Республику Молдова – 19 075. Из общего числа людей, пересекающих границу, 20 175 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 8 963 пересечений.
Наиболее востребованными оказались:
- КПП «Леушены» – 6 444 пересечения,
- КПП «Кишиневский международный аэропорт» – 5 604 пересечения,
- КПП «Скуляны» – 4 466 пересечений,
- КПП «Тудора» – 3 381 пересечение,
- КПП «Атаки» – 3 316 пересечений,
- КПП «Джурджулешть-Галац» – 2 719 пересечений,
- КПП «Кагул» – 1 649 пересечений,
- КПП «Крива» – 1 287 пересечений,
- КПП «Костешты» – 1 231 пересечение.
Напоминаем о том, что КПП «Паланка» временно не работает в связи с проведением строительных работ в данной зоне. С 5 ноября по 21 декабря поток пассажиров и транспортных средств будет направлен в ближайший пункт пересечения – КПП «Тудора-Староказачье». Кроме того, пропускные пункты паромного типа «Косэуць-Ямполь», «Сорока-Цекиновка» и «Василкэу-Великая Кошница» будут работать в период между 07:00-17:00. Также движение через КПП «Отачь-Могилев-Подольский» в течение 2-х месяцев будет затруднено.