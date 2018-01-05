Более 3000 полицейских обеспечивали общественный порядок в Новый год: зарегистрировано 274 преступления

Сотрудники полиции провели 366 рейдов в населенных пунктах, уделив особое внимание развлекательным местам.

Таким образом, в период с 31 декабря 2017 года по 2 января 2018 года было выявлено 274 преступления, среди которых:

– 1 убийство (за аналогичный период в прошлом году – 5);

– 5 нанесений серьезных телесных повреждений (в прошлом году – 20);

– 13 ограблений (в прошлом году 9);

– 2 преступления, связанных с личной жизнью (в прошлом году – 5);

– 36 случаев насилия в семье (в прошлом году – 51);

– 84 краж (в прошлом году – 116);

– 15 ДТП с 5 погибшими и 22 пострадавшими (в прошлом году – 3 аварии)

Кроме того, за вышеуказанный период было выявлено 387 случаев нарушения общественного порядка:

– хулиганство – 77 (107 – 2017);

– употребление спиртных напитков – 32 (57 – 2017);

– нанесение легких травм – 16 (27 – 2017).

Правоохранительные органы также отмечают, что, учитывая приближающееся Рождество, кода дети ходят с колядками от дома к дому, полиция усилит меры обеспечения и поддержания общественного порядка.