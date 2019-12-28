Более 3000 полицейских будут следить за правопорядком в праздники

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В период зимних праздников свыше 3 000 полицейских будут обеспечивать общественный порядок в стране. Они будут дежурить в местах отдыха, на рождественских ярмарках, рынках и патрулировать национальные трассы, пишет ipn.md.

Родителям настоятельно рекомендуют не оставлять детей без присмотра ни дома, ни на улице, особенно в толпе. Детей следует учить обращаться за помощью к полицейским, если они потерялись, и знать контактные данные родителей.

Водителей предупреждают о необходимости соблюдать правила дорожного движения и не садиться за руль в пьяном виде. Также автовладельцам рекомендуется следить за тем, чтобы их транспортные средства были припаркованы по правилам, а по возможности – отказаться от поездок на личном транспорте и пользоваться общественным.