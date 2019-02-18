Более 300 лихачей и 17 пьяных водителей поймали патрульные в выходные дни

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В период с 15 по 17 февраля сотрудники Национального инспектората патрулирования работали в усиленном режиме для предупреждения нарушения общественного порядка и обеспечения безопасности дорожного движения.

Так, по данным пресс-службы НИП, всего за три дня более 300 водителей превысили максимально допустимую скорость движения, а 17 сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, вследствие чего были отстранены от вождения. Кроме этого, за минувшие выходные на дорогах страны произошло 18 серьезных ДТП, в результате которых погибли 3 человека, а еще 21 получили травмы.

Национальный инспекторат патрулирования призывает водителей соблюдать правила дорожного движения во избежание ДТП.