Более 300 человек попали в больницу в новогоднюю ночь: большинство из них находились в нетрезвом состоянии

Более 300 человек попали в больницу в новогоднюю ночь: большинство из них находились в нетрезвом состоянии

325 человек были доставлены в столичную Больницу скорой помощи в новогоднюю ночь, 28 их них понадобилась срочное хирургическое вмешательство. Об этом рассказал заместитель директора Больницы скорой помощи Игорь Куров.

Согласно полученным данным, трое пациентов, которым понадобилось срочное хирургическое вмешательство, пострадали в результате взрывов петард. Кроме этого, в больницу поступили 9 человек, которые пострадали в результате аварии, произошедшей на Мунчештском шоссе в столице. Двоим из них понадобилось провести операции, передаёт publika.md.

Стоит отметить, что большинство пациентов, доставленных в Больницу скорой помощи в новогоднюю ночь, находились в состоянии алкогольного опьянения.

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