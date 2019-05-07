Более 30 возгораний зарегистрировали в Приднестровье с начала мая (ФОТО)

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По данным Главного управления по чрезвычайным ситуациям МВД ПМР, с начала мая на территории произошло 34 возгорания. Среди них – 28 случаев воспламенения сухой травы.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, 2 мая в Бендерах в многоэтажном доме произошло возгорание. Мужчина 38 лет, собираясь утром на работу, держал в руках непотушенную сигарету. Он не заметил, как пепел упал на сложенные в прихожей целлофановые пакеты. Разгорающийся огонь заметила супруга и вызвала пожарную охрану.

3 мая в Рыбнице произошёл другой несчастный случай. 78-летняя хозяйка частного дома сообщила, что на деревянной тумбочке загорелся работающий телевизор. Собственными силами пенсионерка потушить его не смогла. Пожарные прибыли на место в течение 5 минут и ликвидировали возгорание.

4 мая в результате пожара в селе Чобручи Слободзейского района погиб пенсионер. Причина возгорания – неосторожность при курении в постели.

Непотушенная сигарета также едва не стала причиной серьёзного пожара в Дубоссарах: под окнами частного дома загорелся диван. Тлеющую мебель заметила 43-летняя хозяйка. Как выяснилось, виновником ЧП стал куривший во дворе 19-летний сын домовладелицы.

В этот же день произошёл пожар в селе Воронково Рыбницкого района. Автомобиль ВАЗ-2105 загорелся, когда 38-летняя автоледи подъезжала к своему дому. Причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки.

5 мая в Дубоссарах загорелась пристроенная к дому летняя кухня. Пожар обнаружил 8-летний сын хозяйки. Выяснилось, что возгорание произошло из-за непотушенной спички, которую хозяйка дома по неосторожности бросила на пол.

6 мая пожар произошёл в Андреевке Рыбницкого района. На территории частного владения загорелась полуразрушенная хозяйственная постройка, предназначенная под снос. По предварительному заключению специалистов, строение сгорело из-за неосторожного обращения с огнём со стороны неизвестного лица.

По каждому факту возгорания ведётся разбирательство.