Более 30 возгораний сухой растительности потушили пожарные за сутки (ФОТО)

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По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, за последние 24 часа в Молдове произошло более 30 пожаров сухой растительности. В связи с этим ГИЧС призывает граждан не сжигать бытовые отходы и траву, так как в условиях низкой влажности и ветра небольшие очаги могут обернуться крупными пожарами.



По данным пресс-службы ведомства, пожар, который уничтожил 8 га сухой растительности, был зарегистрирован в селе Будешты муниципия Кишинёв. Помощь сотрудников ГИЧС понадобилась в селе Слобозия-Хородиште Резинского района. А на окраине муниципия Бельцы огонь уничтожил 2 га растительности.

По 1,5 га сухой травы сгорело в селе Цариград Дрокиевского района и селе Раковэц Сорокского района. А в населённом пункте Порумбешть Кантемирского района огонь уничтожил 8 га растительности. Помощь спасателей также понадобилась в селе Богорань Леовского района и в селе Абаклия Бессарабского района.

По данным ГИЧС, с начала текущего года в результате пожаров в стране было уничтожено более 9 000 га сухой растительности.

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