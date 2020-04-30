Более 30 возгораний сухой растительности потушили пожарные за сутки (ФОТО)

Более 30 возгораний сухой растительности потушили пожарные за сутки (ФОТО)

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, за последние 24 часа в Молдове произошло более 30 пожаров сухой растительности. В связи с этим ГИЧС призывает граждан не сжигать бытовые отходы и траву, так как в условиях низкой влажности и ветра небольшие очаги могут обернуться крупными пожарами.

По данным пресс-службы ведомства, пожар, который уничтожил 8 га сухой растительности, был зарегистрирован в селе Будешты муниципия Кишинёв. Помощь сотрудников ГИЧС понадобилась в селе Слобозия-Хородиште Резинского района. А на окраине муниципия Бельцы огонь уничтожил 2 га растительности.

По 1,5 га сухой травы сгорело в селе Цариград Дрокиевского района и селе Раковэц Сорокского района. А в населённом пункте Порумбешть Кантемирского района огонь уничтожил 8 га растительности. Помощь спасателей также понадобилась в селе Богорань Леовского района и в селе Абаклия Бессарабского района.

По данным ГИЧС, с начала текущего года в результате пожаров в стране было уничтожено более 9 000 га сухой растительности.

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