Более 30 тысяч пачек контрабандных сигарет нашли пограничники во время обыска в Унгенском районе (ФОТО, ВИДЕО)

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Сотрудники Регионального управления пограничной полиции получили информацию о незаконной деятельности преступной группировки, специализирующейся на перевозке и продаже контрабандных товаров. Так, вчера, 20 мая, в одном из населённых пунктов Унгенского района на основе полученной информации был проведён обыск.

В результате предпринятых мер правоохранители обнаружили 62 коробки, в которых находились 5 500 пачек сигарет марки “Ritm Clasic” и 25 500 пачек сигарет “Bomond Original”. На партию сигарет не было документов, подтверждающих их происхождение, сообщает пресс-служба Пограничной полиции.

Товар был изъят и отправлен в камеру хранения. Органы правопорядка устанавливают обстоятельства и вовлеченных в контрабанду лиц.

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