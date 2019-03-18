Более 30 случаев отравления было зарегистрировано в выходные дни: большинство из них – алкогольные

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За последние 72 часа Национальный центр догоспитаьной скорой медицинской помощи действовал в режиме нон-стоп и оказал догоспитальную помощь 6 651 пациенту по всей стране.

По данным пресс-службы ведомства, самыми частыми причинами вызовов становились сердечно-сосудистые, респираторные и неврологические заболевания, а также травмы. Самым насыщенным днём для бригад скорой помощи стало воскресенье, 17 марта, когда за помощью обратилось на 200 пациентов больше, чем в другие дни. Бригады врачей оказали помощь 34 пациентам, которые получили различные отравления, большинство из которых – алкогольные. 32 пациента, получивших отравления, были госпитализированы.

За указанный период бригады врачей вмешались в ряд чрезвычайных ситуациях, среди которых 13 ДТП. Помощь врачей понадобилась 17 пострадавшим в авариях. Дорожно-транспортные происшествия регистрировались в муниципии Кишинёв, а также в Каларашском, Штефан-Водском, Криулянском, Чимишлийском и Кагульском районах.

Кроме этого, бригады скорой помощи в Оргееве, Унгенах, Теленештах и Чекан (Кишинёв) оказали помощь роженицам и помогли появиться на свет четырём новорожденным, которые впоследствии были доставлены в больницы.