Более 30 000 незадекларированных сигарет были обнаружены на границе

Правонарушители пытались незаконно перевезти табачные изделия, тщательно спрятав их в специально оборудованных для этих целей местах в автомобиле.

По данным Таможенной службы, в течение 24 часов были предотвращены две попытки незаконного оборота табачных изделий. Всего было конфисковано 29 160 сигарет.

Первый случай был зарегистрирован вчера на КПП Джурджулешть, когда контроль проходил гражданин Румынии. Сотрудники Таможенной службы обнаружили в потолке его автомобиля 17 960 незадекларированных сигарет.

Остальные 11 200 сигарет были найдены в топливном баке автомобиля, проходившего контроль сегодня утром в Кагуле. Запах табачных изделий учуял служебный пёс.

Незадекларированные сигареты и транспортные средства были конфискованы. Правонарушителям грозит штраф в размере до 4 500 леев.