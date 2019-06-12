Более 30 000 молдаван пересекли границу страны за сутки

Более 30 000 молдаван пересекли границу страны за сутки

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

  • 1 человек нарушил режим КПП;
  • 1 попытка незаконного пересечения молдо-украинской границы;
  • 1 человек, находящийся в конфликте с законом, а также 1 транспортное средство, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 57 230. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении въезда в Республику Молдова – 29 050. Из общего числа людей, пересекающих границу, 31 363 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 12 610.

Наиболее востребованными оказались:

  • КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 10 915 пересечений,
  • КПП «Леушены» – 9 011 пересечений,
  • КПП «Атаки» – 5 813 пересечений,
  • КПП «Джурджулешть-Галац» – 5 538 пересечений,
  • КПП «Скуляны» – 5 118 пересечений,
  • КПП «Кагул» – 4 083 пересечения,
  • КПП «Крива-Мамалыга» – 1 975 пересечений,
  • КПП «Джурджулешть-Рени» – 1 957 пересечений,
  • КПП «Костешты» – 1 894 пересечения,
  • КПП «Паланка» – 1789 пересечений.
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