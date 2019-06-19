Более 30 000 человек выехали за пределы Молдовы за сутки

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В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

4 человека нарушили режим КПП;

1 попытка незаконного провоза товаров;

1 попытка предъявить поддельный документ;

1 иностранец превысил срок пребывания на территории Молдовы;

3 водителя проигнорировали правила использования виньеток;

5 человек, находящихся в конфликте с законом, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 60 283. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 31 623. Из общего числа людей, пересекающих границу, 33 316 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 12 962.

Наиболее востребованными оказались:

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 11 177 пересечений,

КПП «Леушены» – 10 368 пересечений,

КПП «Атаки» – 5 906 пересечений,

КПП «Скуляны» – 5 643 пересечения,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 5 084 пересечения,

КПП «Кагул» – 4 025 пересечений,

КПП «Паланка» – 2 927 пересечений,

КПП «Крива» – 2 141 пересечение,

КПП «Костешты» – 1 919 пересечений,

КПП «Джурджулешть-Рени» – 1 739 пересечений.