Более 30 000 человек выехали за пределы Молдовы за сутки

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:
- 4 человека нарушили режим КПП;
- 1 попытка незаконного провоза товаров;
- 1 попытка предъявить поддельный документ;
- 1 иностранец превысил срок пребывания на территории Молдовы;
- 3 водителя проигнорировали правила использования виньеток;
- 5 человек, находящихся в конфликте с законом, были задержаны.
В пунктах пересечения поток лиц составил 60 283. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 31 623. Из общего числа людей, пересекающих границу, 33 316 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 12 962.
Наиболее востребованными оказались:
- КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 11 177 пересечений,
- КПП «Леушены» – 10 368 пересечений,
- КПП «Атаки» – 5 906 пересечений,
- КПП «Скуляны» – 5 643 пересечения,
- КПП «Джурджулешть-Галац» – 5 084 пересечения,
- КПП «Кагул» – 4 025 пересечений,
- КПП «Паланка» – 2 927 пересечений,
- КПП «Крива» – 2 141 пересечение,
- КПП «Костешты» – 1 919 пересечений,
- КПП «Джурджулешть-Рени» – 1 739 пересечений.
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