Более 3 тысяч учащихся лицеев сдают сегодня первый экзамен на степень бакалавра

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Более 3 тысяч учащихся лицеев сдают сегодня, 4 июня, первый экзамен на степень бакалавра.

Следующий экзамен – по родному языку, состоится 7 июня. Экзамен по иностранному языку пройдет 11 июня, а четвертый экзамен, по предмету на выбор, – 14 июня. Последний экзамен на степень бакалавра состоится 21 июня. Экзаменационные работы будут проверяться с 4 по 25 июня, а окончательные результаты будут объявлены 4 июля, пишет moldpres.md.

Источник отмечает, что по данным Министерства образования, культуры и исследований, в ходе экзаменационной сессии этого года пять выпускников лицеев будут сдавать только один экзамен, потому что получили «автоматом» высший балл по трем экзаменам на степень бакалавра, заняв призовые места на республиканских и международных олимпиадах, а 25 молодых людей получили «автоматом» высший балл по двум предметам.