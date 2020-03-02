Более 3 млрд леев собрали сотрудники Таможенной службы с начала года

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За первые 2 месяца текущего года в госбюджет было собрано более 3,3 млрд леев, что на 579 млн больше, чем в аналогичный период прошлого года. По данным Таможенной службы, в феврале было собрано 1 898 000 леев, что на 25% больше, чем в прошлом году.

За отчётный период было выписано 48 586 таможенных деклараций и выявлено 562 случая нарушения таможенного законодательства. Наиболее частые из них касались превышения срока пребывания на территории Республики Молдова автомобилей с иностранными регистрационными знаками, условий транзита или подачи таможенной декларации, а также недекларирования потребительских товаров. В связи с этим был составлен 321 протокол о правонарушениях, а также наложены штрафы в размере 1,4 млн леев.

За первые 2 месяца года поток транспортных единиц составил 323 138. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано на молдо-румынской границе. Самыми загруженными таможенными пунктами стали “Леушены” и “Скуляны” – 66 126 и 52 981 пересечений соответственно.