Более 3 500 человек обратились за помощью в палатки «антижара» за последние сутки

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По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, за последние 24 часа в палатки «антижара», установленные во многих регионах страны, обратились более 3 500 человек.

Как сообщает пресс-служба ведомства, палатки работают в пунктах, где наблюдается постоянный поток людей: в муниципиях Кишинёв, Бельцы, Комрат, Кагул, Унгены, а также в городах Резина и Каушаны. В Кишинёве палатки разместили в четырех секторах столицы – в Центре (вблизи Центрального рынка), на Рышкановке (на пересечении улицы Киевской и Московского проспекта), на Чеканах (по адресу Джинта Латинэ, 11) и на Буюканах (на Каля Ешилор, 3).

Они работают ежедневно с 11.00 до 18.00. В пунктах реабилитации люди могут выпить воды и укрыться от солнца в самые жаркие часы. Решение вновь установить палатки было принято после того, как Государственная гидрометеослужба объявила «жёлтый код» в связи с жарой. По данным синоптиков, в период с 11 по 14 августа на территории страны температура воздуха составит от 33 до 36 градусов.

Стоит отметить, что всего в Молдове функционируют 12 пунктов реабилитации.