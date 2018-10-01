Более 2800 нарушений и более 40 пьяных водителей: статистика НИП за выходные

В выходные дни, с 28 по 30 сентября, сотрудники Национального инспектората патрулирования задокументировали более 2800 нарушений правил дорожного движения, большая часть которых связана с нарушением скоростного режима.

По данным НИП, всего за выходные дни ими были задокументированы около 1600 водителей, превысивших максимально допустимую скорость движения, а 43 водителя позволили себе сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения. Также 48 человек управляли транспортными средствами, не имея водительского удостоверения.

Кроме этого, согласно статистике НИП, за минувшие выходные в стране произошло 17 ДТП, в которых пострадали 28 человек и один скончался. Напомним, что вчера в Фалештском районе произошла серьёзная авария с участием машины патрульных.