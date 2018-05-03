Более 25 столичных улиц сегодня будут труднодоступными для водителей

Примэрия муниципия сообщает, что в течение всего дня на некоторых улицах столицы будет временно затрудненно дорожное движение в связи с проведением ремонта дорожной инфраструктуры.

Таким образом, сегодня, 3 мая, труднодоступными для автомобилистов будут следующие улицы:

Сектор Центр: ул. Григоре Уреке, ул. Романэ, ул. Св. Иоана Ботезэторул, ул. Михай Еминеску, ул. Лев Толстой, ул. Влайку Пыркылаб, ул. Митрополит Дософтей, ул. Сергей Лазо, ул. Армянская, Хынчештское шоссе, ул. Малина Микэ, ул. Г. Кашу, ул. Ион Инкулец, ул. Н.Тестимицану, ул. Унгуряну, ул. Тудор Стришкэ, ул. И.К.Суручану.

Сектор Буюканы: ул. Алба Юлия.

Сектор Ршкановка: бульвар Ренаштерий Национале, ул. Тудор Владимиреску.

Сектор Чеканы: ул. Студенческая, ул. И. Виеру.

Сектор Ботаника: Мунчештское шоссе, бульвар Дачия, бульвар Траян, ул. Сармизежетуза.

Участников дорожного движения просят быть терпимее и соблюдать временные дорожные обозначения.