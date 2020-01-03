26 детей в столице госпитализированы с гриппом

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В настоящее время в Муниципальной детской клинической инфекционной больнице проходят лечение 26 несовершеннолетних, у которых был диагностирован грипп. Министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну посетила медицинское учреждение, чтобы убедиться в наличии необходимого запаса медикаментов и проверить условия, в которых лечатся дети.

Директор больницы Людмила Бырка заверила, что все дети, у которых был обнаружен грипп, получают соответствующее лечение и находятся вне опасности. По её словам, число госпитализированных с гриппом пациентов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передаёт tv8.md. Однако в период зимних праздников увеличилось число отравлений и острых диарейных заболеваний среди детей.

Стоит отметить, что в 2019 году в Муниципальную детскую клиническую инфекционную больницу за медицинской помощью обратились 15 000 пациентов.