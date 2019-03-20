Более 235 тысяч молдаван переболели ОРВИ с начала холодного сезона

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Более 2000 жителей Молдовы заболели гриппом с начала холодного сезона, а жертвами заболевания стали 30 человек, которые умерли от осложнений, вызванных вирусом.

По данным Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, цитируемого moldpres.md, с 1 октября 2018 года по 24 февраля 2019 года в нашей стране был зарегистрирован 2 071 случай гриппа, 235 289 случаев острых респираторных инфекций верхних дыхательных путей и 11 365 случаев тяжелых острых респираторных инфекций. В то же время в этот период было зарегистрировано 30 случаев смерти от осложнений, вызванных вирусом. Все умершие не были вакцинированы против сезонного гриппа.

На прошлой неделе специалисты зарегистрировали 48 случаев сезонного гриппа, в том числе 11 лабораторно подтвержденных, 9 066 случаев острых инфекций верхних дыхательных путей и 434 случая острых респираторных инфекций. Взятые образцы показали наличие вируса гриппа A (H1N1) и A (H3N2).

Во избежание заболевания эпидемиологи рекомендуют гражданам не прибегать к самолечению и обращаться к врачу при появлении первых симптомов заболевания, совместимых с гриппом. Кроме того, необходимо избегать большого скопления людей, а также контактов с заболевшими беременным женщинам, хроническим больным, диабетикам и другим уязвимым категориям граждан.