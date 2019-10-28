Более 2000 нарушений ПДД и 20 аварий за выходные: НИП усиливает патрулирование

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В период с 25 по 27 октября на трассах страны было зарегистрировано более 2000 нарушений ПДД. Наиболее частыми из них остаются высокая скорость и езда в состоянии алкогольного опьянения.

В частности, в указанный период 1153 водителей превысили максимально допустимую скорость движения. У 27 не было документов на управление автомобилями. 63 были отстранены от вождения, будучи в состоянии алкогольного опьянения, причем 49 были сильно пьяны. 21 случай езды в состоянии алкогольного опьянения был зарегистрирован в Кишиневе.

Как сообщает НИП, всего с пятницы по воскресенье в Молдове произошло 20 ДТП, в результате которых 25 человек пострадали и 1 погиб. Национальный инспекторат намерен усилить патрулирование на всей территории страны для предупреждения аварий, совершенных по причине “пьяной езды” и превышения скорости.

Всех водителей настоятельно призывают соблюдать правила дорожного движения.