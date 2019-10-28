Более 2000 единиц оружия были уничтожены путем переплавки

Более 2000 единиц оружия были уничтожены путем переплавки

Более двух тысяч единиц огнестрельного оружия, выведенного из оборота, было уничтожено сегодня путем переплавки. Это оружие было конфисковано или добровольно передано правоохранительным органам в течение последних трех лет.

Среди переплавленного оружия были пистолеты, автоматы, карабины и револьверы, а также пневматические пистолеты и обрезы, пишет moldpres.md.

Последний раз оружие отправляли на переплавку в конце 2016 года. С 2005 года было проведено шесть таких акций и уничтожено более 20 тысяч единиц оружия. С начала этого года полицией зарегистрировано 305 случаев нарушения правил хранения и использования оружия.

 

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