Более 2000 единиц оружия были уничтожены путем переплавки

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Более двух тысяч единиц огнестрельного оружия, выведенного из оборота, было уничтожено сегодня путем переплавки. Это оружие было конфисковано или добровольно передано правоохранительным органам в течение последних трех лет.

Среди переплавленного оружия были пистолеты, автоматы, карабины и револьверы, а также пневматические пистолеты и обрезы, пишет moldpres.md.

Последний раз оружие отправляли на переплавку в конце 2016 года. С 2005 года было проведено шесть таких акций и уничтожено более 20 тысяч единиц оружия. С начала этого года полицией зарегистрировано 305 случаев нарушения правил хранения и использования оружия.