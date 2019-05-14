Более 200 сообщений о преступлениях было получено правоохранителями Гагаузии за 2 недели

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В период с 30 апреля по 13 мая 2019 года на территории Гагаузии было зарегистрировано 237 сообщений о преступлениях и иных правонарушениях.

Как сообщает пресс-служба Управления полиции Гагаузии, за отчетный период на территории автономии было зарегистрировано: 14 краж (четыре из которых квалифицированы как «мелкое хищение»), 7 случаев хулиганства, 4 сообщения о возгорании, также было задокументировано одно правонарушение в сфере экономики. Помимо этого, сотрудниками полиции были задержаны три уголовных преступника из числа объявленных в розыск за совершение различных преступлений.

На дорогах автономии за указанный период произошло 17 дорожно-транспортных происшествий, в двух из них были зарегистрированы пострадавшие, ещё в одном – погибший. Остальные аварии – незначительные, основной причиной которых послужило несоблюдение правил дорожного движения, невнимательность водителей и техническое состояние автотранспорта.

Кроме этого, в результате проведённых профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения, было выявлено 13 случаев управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и было зарегистрировано 9 нарушений правил дорожного движения.