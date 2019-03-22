Более 200 снарядов времён ВОВ обнаружили сапёры в поле Штефан-Водэ (ФОТО)

Более 200 снарядов времён ВОВ обнаружили сапёры в поле Штефан-Водэ (ФОТО)

Сапёры батальона «Кодру» обезвредили целый арсенал боеприпасов, обнаруженных в населённом пункте Нижняя Марьяновка Штефан-Водского района.  

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, во время сельскохозяйственных работ местный житель обнаружил 234 взрывоопасных объекта. Он сообщил об этом властям, которые, в свою очередь, вызвали на помощь сапёров.

Команда сапёров, возглавляемая генерал-майором Иваном Головей, обнаружила 206 артиллерийских снаряда калибров 47 мм, 76 мм и 105 мм, а также три метательные мины калибра 82 мм, 55 мм и 22 гранаты. Было установлено, что боеприпасы немецкого производства сохранились со времён Второй Мировой войны. Сапёры уничтожили взрывоопасные объекты в максимально безопасных условиях.

Стоит отметить, что с начала текущего года сапёры выполнили 21 операцию по разминированию, в ходе которых обезвредили 319 взрывоопасных объектов различных калибров.

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