Более 200 преступлений зарегистрировали в Приднестровье за неделю

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С 15 по 21 февраля на территории Приднестровья зарегистрировано 232 сообщения о преступлениях. По 194 из них в течение суток установлены подозреваемые.

За указанный период всего было зарегистрировано: 1 разбой, 1 грабёж, 1 изнасилование, 36 краж, 7 фактов незаконного оборота наркотиков и 5 преступлений в сфере экономики. Сотрудниками милиции были найдены 8 преступников, объявленных в розыск, 4 госдолжника и 3 неплательщика алиментов.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, за прошедшую неделю было зарегистрировано 23 аварии, в результате чего пострадал 1 человек. Сотрудниками ГАИ было составлено 1 082 административных протокола за нарушение ПДД, а также выявлены 30 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения.

С 15 по 21 февраля было также зарегистрировано 7 пожаров. За нарушение правил пожарной безопасности составлено 26 административных протоколов.