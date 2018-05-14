Более 200 преступлений было совершено в столице всего за неделю

В период с 7 по 13 мая на территории Кишинёва было зарегистрировано 224 преступления, большая часть которых была раскрыта в течение 24 часов.

Такие данные предоставил заместитель главы столичной полиции Силвиу Мушук в ходе сегодняшнего заседания в примэрии, передаёт realitatea.md. По его словам, органам правопорядка удалось арестовать 184 злоумышленника в течение 24 часов после совершения преступлений. Кроме этого, было раскрыто 27 преступлений, совершённых ранее. Стоит также отметить, что 15 преступников были арестованы с поличным, а 4 привлечены к уголовной ответственности.

За указанный период сотрудники столичной полиции заполнили 838 протоколов об административных нарушениях, а также наложили штрафы на общую сумму 640 тысяч леев, из которых 130 тысяч были оплачены в течение последующих 72 часов. В диспетчерскую 902 поступило 1686 сообщений. На территории муниципия за отчётный период было проведено 58 массовых мероприятий, в реализации которых не был нарушен общественный порядок.

Также в течение недели в столице произошло 17 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб, а 16 – получили травмы. Причиной четырёх из этих аварий стало состояние алкогольного опьянения водителя-виновника. Ещё 4 ДТП произошли из-за превышения скорости, а 5 – из-за несоблюдения дистанции между транспортными средствами.