Более 200 нарушений зарегистрировано в Приднестровье за неделю

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С 1 по 7 февраля на территории ПМР зарегистрировано 202 сообщения о преступлениях. По 164 из них установлены подозреваемые.

За указанный период было зарегистрировано: 36 краж, 1 факт умышленного причинения вреда здоровью, 1 разбой и 1 грабёж, 3 угона, 13 фактов незаконного оборота наркотиков и 3 преступления в сфере экономики. Сотрудниками ОВД были разысканы 7 преступников, 12 госдолжников и 1 неплательщик алиментов, пишет mvdpmr.org.

За прошедшую неделю зарегистрировано 32 аварии, в результате которых пострадал 1 человек. Остальные ДТП связаны только с механическими повреждениями транспортных средств. Сотрудники ГАИ составили 952 административных протокола за нарушение ПДД и задержали 36 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения.

В отчётный период также было зарегистрировано 4 пожара, в результате которых травмы получили 2 человека. О нарушении правил пожарной безопасности составлено 22 административных протокола.