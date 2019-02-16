Более 200 нарушений за неделю зарегистрировано в Приднестровье

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С 8 по 14 февраля на территории Приднестровья зарегистрировано 214 заявлений о преступлениях. По 173 из них установлены подозреваемые.

За указанный период было зарегистрировано: 1 грабёж, 34 кражи, 14 фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, 5 преступлений в сфере экономики. Сотрудниками милиции были задержаны 10 преступников, объявленных в розыск, 6 госдолжников и 3 неплательщика алиментов. Также был выявлен и возвращён в Приднестровье гражданин, в отношении которого избрана мера пресечения “подписка о невыезде”.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, за прошедшую неделю в результате ДТП пострадали 9 человек, ещё 2 погибли. Зарегистрировано также 20 аварий, которые связаны с механическими повреждениями транспортных средств. Сотрудниками ГАИ составлено 1 005 административных протоколов за нарушение ПДД. Выявлены 17 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения.

Также было зарегистрировано 5 пожаров. За нарушение правил пожарной безопасности составлено 27 протоколов.