Более 200 молдаван за рубежом уже зарегистрировались для участия в парламентских выборах

Граждане Молдовы, которые находятся за границей или в Приднестровье активно регистрируются на официальном сайте Центральной избирательной комиссии, чтобы иметь возможность принять участие в парламентских выборах, которые состоятся, предварительно, осенью этого года.

Таким образом, на данный момент на странице «Предварительная регистрация» заявку подало 216 молдавских мигрантов. Стоит отметить, что регистрация была открыта 31 мая текущего года.

Напомним, что регистрация завершится за 45 дней до дня выборов, а не менее чем за 25 дней до выборов избиратель сможет аннулировать ранее осуществлённую запись. Регистрация будет проводиться и в бумажном варианте, путём подачи заявки, подписанной индивидуально, или коллективно, в ЦИК, а также в консульские учреждения и учреждения дипломатических миссий. Предварительная регистрация избирателей позволит определить требуемое количество избирательных участков и избирательных бюллетеней для голосования в других странах.

Центральная избирательная комиссия отмечает, что дата проведения грядущих выборов определится решением парламента. Мандат действующего законодательного органа истекает 30 ноября, а парламентские выборы пройдут не позднее, чем через 3 месяца после этого.