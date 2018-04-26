Более 200 машин “скорой помощи” в Молдове – с истекшим сроком эксплуатации

Проблема использования автомобилей с истекшим сроком эксплуатации актуальна не только для общественного транспорта.

Так, по данным Центра догоспитальной скорой медицинской помощи, в настоящее время у 295 машин “скорой помощи” этот срок превышен, пишет realitatea.md.

Согласно Национальной программе развития экстренной медицинской помощи на 2016-2020 гг, в прошлом году Центр приобрел 74 машины “скорой помощи” типа B, из которых 5 уже используются, а остальные 69 будут задействованы до июня этого года.

Автомобили произведены в России и соответствуют всем международным стандартам в этой области и поставки медицинское оборудование позволяет неотложную медицинскую помощь на самом высоком уровне.

“Скорая помощь” типа В оснащена устройствами для оказания неотложной медпомощи и поддержки жизненно важных функций организма во время транспортировки. Машины скорой помощи этого типа будут распределены в пункты доврачебной скорой медицинской помощи.