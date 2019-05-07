Более 200 кг скумбрии, перевозимой в антисанитарных условиях, обнаружили пограничники в микроавтобусе молдаванина (ФОТО)

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Более 1 200 единиц скумбрии, которая, вероятно, была поймана в результате браконьерства, обнаружена в транспортном средстве, остановленном вблизи села Пуркарь Штефан-Водского района. Инцидент был зарегистрирован патрулём Сектора пограничной полиции Оланешты.

Как сообщает Пограничная полиция, правоохранители остановили микроавтобус марки Volkswagen Krafter, за рулём которого находился 28-летний гражданин Молдовы. Он ехал со стороны села Рэскэець. Водителя попросили открыть двери микроавтобуса, чтобы провести тщательную проверку, в результате чего было обнаружено 8 ящиков рыбы. Водитель микроавтобуса сказал, что купил скумбрию у жителя села Рэскэець, но не смог предъявить документ, подтверждающий законность его действий.

Пограничники рассматривают дело. Рыба была изъята. Водителю грозит штраф в размере от 550 до 1 050 условных единиц, неоплачиваемый труд в пользу общества от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до одного года.