Более 200 кг контрабандного табака для кальяна нашли таможенники у водителя маршрутного автобуса (ФОТО)

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Водитель микроавтобуса, курсирующего по маршруту “Молдова-Италия”, задержан сотрудниками таможни за попытку незаконно вывезти из страны 233 кг табака для кальяна. Табачные изделия были обнаружены сотрудниками таможенного поста “Костешты”.

В результате обыска в посылках, содержащихся в грузовом отсеке, было обнаружено 4 660 упаковок по 50 г табака в каждой. По предварительной информации, водитель намеревался незаконно вывезти незадекларированные продукты в ЕС.

Контрабандная партия табака была изъята. Сотрудники Таможенной службы выясняют обстоятельства инцидента.