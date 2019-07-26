Более 200 кг контрабандного табака для кальяна нашли таможенники у водителя маршрутного автобуса (ФОТО)

Более 200 кг контрабандного табака для кальяна нашли таможенники у водителя маршрутного автобуса (ФОТО)

Водитель микроавтобуса, курсирующего по маршруту “Молдова-Италия”, задержан сотрудниками таможни за попытку незаконно вывезти из страны 233 кг табака для кальяна. Табачные изделия были обнаружены сотрудниками таможенного поста “Костешты”.

В результате обыска в посылках, содержащихся в грузовом отсеке, было обнаружено 4 660 упаковок по 50 г табака в каждой. По предварительной информации, водитель намеревался незаконно вывезти незадекларированные продукты в ЕС.

Контрабандная партия табака была изъята. Сотрудники Таможенной службы выясняют обстоятельства инцидента.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md