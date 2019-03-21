Более 200 бутылок контрафактного алкоголя конфисковали офицеры ИП Флорешт (ФОТО)

0

Офицеры Службы экономических расследований Инспектората полиции Флорешт конфисковали 220 бутылок алкоголя.

Как сообщает пресс-служба полиции, несколько дней назад сотрудники полиции Флорешт поймали водителя автомобиля марки Dacia Logan, который перевозил 180 бутылок коньяка KVINT и 40 бутылок водки VOLK, не имея никаких документов об их происхождении. Алкогольную продукцию планировалось реализовать на территории Флорештского района. Бутылка KVINT была бы продана за 110 леев, а бутылка VOLK – за 80 леев. Общая стоимость товара оценивается в 23 000 леев.

Алкогольная продукция была изъята, а владельцу грозит штраф в размере до 4 500 леев. В связи с данным инцидентом полиция призывает граждан приобретать алкогольные напитки только в авторизованных местах.