Более 200 бутылок контрафактного алкоголя конфисковали офицеры ИП Флорешт (ФОТО)

Более 200 бутылок контрафактного алкоголя конфисковали офицеры ИП Флорешт (ФОТО)

Офицеры Службы экономических расследований Инспектората полиции Флорешт конфисковали 220 бутылок алкоголя.

Как сообщает пресс-служба полиции, несколько дней назад сотрудники полиции Флорешт поймали водителя автомобиля марки Dacia Logan, который перевозил 180 бутылок коньяка KVINT и 40 бутылок водки VOLK, не имея никаких документов об их происхождении. Алкогольную продукцию планировалось реализовать на территории Флорештского района. Бутылка KVINT была бы продана за 110 леев, а бутылка VOLK – за 80 леев. Общая стоимость товара оценивается в 23 000 леев.

Алкогольная продукция была изъята, а владельцу грозит штраф в размере до 4 500 леев. В связи с данным инцидентом полиция призывает граждан приобретать алкогольные напитки только в авторизованных местах.

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