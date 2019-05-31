Более 200 аварий произошло с начала года из-за нарушений скоростного режима

Более 200 аварий произошло с начала года из-за нарушений скоростного режима

С начала этого года из-за превышения скорости произошли 227 ДТП, в которых пострадали 290 человек. В 30 случаях это привело к смертельным исходам.

В связи с этим НИП призывает водителей:

  • всегда пристёгивать ремень безопасности;
  • ездить, не превышая скорость, особенно по опасным участкам и мокрым дорогам, в дождь и при плохой видимости;
  • сохранять достаточное расстояние до впереди идущих транспортных средств;
  • выполнять манёвры только после того, как убедились в их безопасности.
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