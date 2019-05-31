Более 200 аварий произошло с начала года из-за нарушений скоростного режима

0

С начала этого года из-за превышения скорости произошли 227 ДТП, в которых пострадали 290 человек. В 30 случаях это привело к смертельным исходам.

В связи с этим НИП призывает водителей:

всегда пристёгивать ремень безопасности;

ездить, не превышая скорость, особенно по опасным участкам и мокрым дорогам, в дождь и при плохой видимости;

сохранять достаточное расстояние до впереди идущих транспортных средств;

выполнять манёвры только после того, как убедились в их безопасности.