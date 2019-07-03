Более 200 000 владельцев телефонных номеров сменили провайдера за последние годы

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С июля 2013 года в Молдове сменили провайдера около 242 тысяч владельцев телефонных номеров. Таковы данные Национального агентства по регулированию электронных коммуникаций и информационных технологий.

По данным НАРЭКИТ, чаще всего услугами по переносу пользуются владельцы мобильных номеров. Их число достигло 223,8 тыс., что составляет около 92,5% от общего количества. Число пользователей фиксированной телефонии, воспользовавшихся данной услугой, составило 18,9 тыс. – 7,5% от общего числа, пишет moldpres.md.

В то же время, за 6 месяцев 2019 года услугой портирования воспользовались более 24,7 тыс. владельцев номеров мобильной телефонии и 687 номеров фиксированной телефонии. Среднемесячное количество портирований номеров мобильной телефонии составило 4,1 тыс., а номеров фиксированной телефонии – 113 номеров, пишет источник.