Более 20 взрывоопасных объектов было уничтожено сапёрами Нацармии в августе

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В августе сапёры Национальной армии Молдовы обезвредили 22 взрывоопасных объектов, обнаруженных в Новоаненском, Каушанском, Каларашском, Криулянском и Хынчештском районах, а также в муниципиях Кишинёв и Бельцы.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны РМ, жители села Бозиены Хынчештского района обнаружили на земельном участке четыре артиллерийских снаряда калибра 100 мм. Сапёры Нацармии перевезли боеприпасы в безопасное место, где они были уничтожены.

Ещё одну операцию по разминированию провели сапёры батальона «Кодру». Она состоялась в селе Бравича Каларашского района. Специалисты обезвредили четыре гранаты F-1, найденные в лесу вблизи населённого пункта.

Стоит отметить, что с начала года военные сапёры уничтожили около 7 000 взрывных объектов по всей стране.