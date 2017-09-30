Более 20 тысяч пожилых людей по всей стране получат социальные наборы от первой леди (ФОТО)

Благотворительный фонд первой леди «Din Suflet» провел сегодня, 30 сентября, встречу с пожилыми людьми.

Мероприятие состоялось к кишиневском Дворце железнодорожников и было приурочено к Международному дню пожилых людей. Во встрече принял участие и президент страны Игорь Додон. Глава государства обратился к присутствующим со словами благодарности за их существенный вклад в развитие и строительство нашей страны, за труд во имя роста и воспитания новых поколений.

— Эти люди являются хранителями духовных ценностей и традиций нашего народа. Они — неиссякаемый источник любви, доброты, человечности, заботы, а также смелости. В качестве президента страны мною будут приложены все усилия для того, чтобы поддержать их и улучшить их условия жизни, — отметил он.

По этому случаю Игорь Додон сообщил, что фонд первой леди «Din Suflet» начинает кампанию по поддержке пожилых людей. В ее ходе будут розданы около 20 тысяч социальных наборов пожилым людям в населенных пунктах по всей стране.

— Уважение и забота о пожилых людях должны стать правилом поведения для всего нашего общества, — подытожил президент.

Отметим, что ранее фонд первой леди помог более 8000 детям из малоимущих, многодетных и неполных семей подготовиться к новому учебному году, подарив им рюкзаки с необходимыми школьными принадлежностями. А не так давно была запущена еще одна общенациональная кампания, в рамках которой помощь будет оказана детским садам республики.