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Более 20 тысяч пожилых людей по всей стране получат социальные наборы от первой леди (ФОТО)

Более 20 тысяч пожилых людей по всей стране получат социальные наборы от первой леди (ФОТО)

Благотворительный фонд первой леди «Din Suflet» провел сегодня, 30 сентября, встречу с пожилыми людьми. 

Мероприятие состоялось к кишиневском Дворце железнодорожников и было приурочено к Международному дню пожилых людей. Во встрече принял участие и президент страны Игорь Додон. Глава государства обратился к присутствующим со словами благодарности за их существенный вклад в развитие и строительство нашей страны, за труд во имя роста и воспитания новых поколений.

— Эти люди являются хранителями духовных ценностей и традиций нашего народа. Они — неиссякаемый источник любви, доброты, человечности, заботы, а также смелости. В качестве президента страны мною будут приложены все усилия для того, чтобы поддержать их и улучшить их условия жизни, — отметил он.

По этому случаю Игорь Додон сообщил, что фонд первой леди «Din Suflet» начинает кампанию по поддержке пожилых людей. В ее ходе будут розданы около 20 тысяч социальных наборов пожилым людям в населенных пунктах по всей стране.

— Уважение и забота о пожилых людях должны стать правилом поведения для всего нашего общества, — подытожил президент.

Отметим, что ранее фонд первой леди помог более 8000 детям из малоимущих, многодетных и неполных семей подготовиться к новому учебному году, подарив им рюкзаки с необходимыми школьными принадлежностями. А не так давно была запущена еще одна общенациональная кампания, в рамках которой помощь будет оказана детским садам республики.

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