Более 20 тысяч иностранцев пересекли границу Молдовы за сутки

Более 20 тысяч иностранцев пересекли границу Молдовы за сутки

За последние 24 часа в пунктах пересечения поток лиц составил 44 219. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении на въезд в Республику Молдова – 24 425.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, из общего числа людей, пересекших границу, 22 445 были иностранными гражданами. За отчётный период границу Молдовы пересекли 11 064 транспортных средств, около 6 000 из которых зарегистрированы за рубежом.

Наиболее востребованными оказались:

  • КПП «Леушены» – 8 923 пересечения;
  • КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 7 550 пересечений;
  • КПП «Скулень» – 5 694 пересечений;
  • КПП «Джурджулешть-Галац» – 3 241 пересечение;
  • КПП «Атаки» – 3 231 пересечение;
  • КПП «Паланка» – 2 686 пересечений;
  • КПП «Кагул» – 2 191 пересечение;
  • КПП «Костешты» – 2 019 пересечений.
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