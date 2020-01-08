Более 20 тысяч граждан въехали в Молдову в первый день Рождества

В первый день Рождества границу Республики Молдова пересекли 44 814 человек, из которых 20 088 выехали из страны, а 24 726 – въехали.
По данным пресс-службы Пограничной полиции, из общего числа людей, пересекших границу, 22 499 были гражданами Молдовы, 13 726 из них въехали в страну. Трафик транспорта составил 9 582.
Наиболее востребованными КПП оказались:
- КПП «Леушены» – 8 947 пересечений;
- КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 8 341 пересечение;
- КПП «Скулень» – 5 018 пересечений;
- КПП «Джурджулешть-Галац» – 3 156 пересечений;
- КПП «Атаки» – 2 697 пересечений;
- КПП «Кагул» – 2 635 пересечений;
- КПП «Крива» – 2 418 пересечений.
В указанный период сотрудники Пограничной полиции зарегистрировали следующие нарушения:
- 1 нарушение режима пересечения границы;
- 1 попытка пересечения границы на основании поддельных документов;
- 2 водителя проигнорировали правила перевозки и использования виньеток;
- идентифицированы 3 человека, находившихся в национальном розыске.
В настоящее время все контрольно-пропускные пункты работают в нормальном режиме.
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