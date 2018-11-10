Более 20 случаев отравления лекарствами зарегистрировано в Молдове за неделю

Более 20 случаев отравления лекарствами зарегистрировано в Молдове за неделю

По данным Национального центра догоспитальной неотложной медицинской помощи (CNAMUP), за последнюю неделю в стране было зарегистрировано в общей сложности 29 случаев отравления медикаментами, в том числе 21 среди взрослых и 8 среди детей. Возраст пациентов составил от 2 до 70 лет.

Чаще всего медикаментозные отравления случаются из-за превышения рекомендованной дозы или сочетания с другими лекарствами. Симптоматика может отличаться в зависимости от состава препарата. Общие признаки отравления включают слабость, головную боль, тошноту, рвоту, повышенную потливость, сонливость.

Сотрудники Национального центра напоминают, что все медикаменты должны храниться в закрытых шкафах, вне досягаемости детей, чтобы свести к минимуму возможность отравления. При малейшем подозрении на интоксикацию гражданам следует немедленно обращаться за квалифицированной медицинской помощью.

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