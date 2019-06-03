Более 20 случаев кори подтверждены с начала года

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В период с 1 января по 30 мая было зарегистрировано 25 подтверждённых случаев заболевания корью. Согласно данным Национального агентства общественного здравоохранения, ещё один случай находится под подозрением – у пациента из Страшен.

Также несколько случаев подозрения на корь зарегистрированы в селе Никорень Дрокиевского района и в столице, пишет tv8.md.

Районы, в которых зарегистрировали случаи заболевания корью с 1 января по настоящее время:

Кишинёв – 15 случаев;

Окница – 6 случаев;

Дрокия, Бричаны, Единцы, Штефан-Водэ – по 1 случаю.

В течение 2018 года в стране было подтверждено 340 случаев заболевания корью.