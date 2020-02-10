Более 20 пьяных водителей и 177 пешеходов-нарушителей: сводка НИП за выходные

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С 7 по 9 февраля сотрудники Национального инспектората патрулирования обнаружили более 1 330 водителей, нарушивших Правила дорожного движения. Штрафы получили и пешеходы-нарушители.

Так, за отчётный период были задокументированы следующие нарушения:

24 водителя сели за руль в состоянии алкогольного опьянения;

689 водителей превысили допустимую скорость движения;

98 нарушили требования дорожных знаков;

177 пешеходов нарушили правила пересечения улицы;

23 водителя не уступили дорогу пешеходам или велосипедистам.