Более 20 операций по откачиванию воды и эвакуация людей: ГИЧС рассказал о ситуации на юге страны (ВИДЕО)

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Сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) ликвидировали последствия проливных дождей, прошедших вчера на юге Молдовы. По данным ведомства, в результате проливных дождей пострадали многие регионы севера и центра страны.

По данным ГИЧС, наибольший урон был нанесен сёлам Рошу, Етулия, Кирканы, Кукоара Кагульского района, а также селу Чобалакчия Кантемирского района. Там спасатели провели операции по откачиванию воды в более 20 домах, дворах и подвалах. Кроме этого, в селе Кукоара спасатели эвакуировали из затопленных домов 4 человек, в том числе двух несовершеннолетних. В этом же селе сотрудники ГИЧС вместе с местными жителями укрепили часть плотины, повреждённой в результате дождей.

Как сообщает пресс-служба ГИЧС, в результате проливных дождей пострадали многие регионы севера и центра страны. Так, вмешательство спасателей понадобилось в Единецком районе после того, как часть (около 5 метров) защитной плотины озера вблизи села Чепелеуць была повреждена. Для того, чтобы избежать наводнения, спасатели произвели работы по откачиванию воды из озера Раковэц. Частично оказались подтоплены и 15 частных садов. Дожди размыли в общей сложности 2,85 км местных дорог в сёлах Шаптебань, Александрешты, Боросений Ной и Рэкэрия Рышканского района.

Также вчера сотрудники Шолдэнештского подразделения ГИЧС провели работу по разблокированию проезжей части от поваленных ветром деревьев в Глинженах и Мигуленах. В Бессарабском районе сильные дожди с градом нанесли ущерб сельхозземлям, а в Фалештском районе затоплено пять частных садов.

Комиссии по чрезвычайным ситуациям проводят оценку материального ущерба.