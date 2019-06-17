Более 20 нетрезвых водителей попали в руки патрульных за выходные дни

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За прошедшие выходные сотрудники Национального инспектората патрулирования поймали 21 водителя, которые находились за рулём в состоянии алкогольного опьянения.

Водители садятся за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения в надежде на то, что их не заметят патрульные, сообщает пресс-служба НИП. Стоит отметить, что алкоголь является угрозой, особенно во время вождения, он влияет на реакцию, замедляет рефлексы и плохо влияет на координацию движений.

НИП напоминает, что правила существуют не для того, чтобы их нарушать. Нарушая ПДД автоматически, водитель подвергает свою собственную жизнь, а также жизни других участников движения опасности.