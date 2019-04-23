Более 20 кг продуктов питания было уничтожено в результате проверок торговых точек в Унгенах (ФОТО)

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Ряд проверок осуществили сотрудники Территориального управления безопасности пищевых продуктов Унген в торговых точках района. В результате этого в течение одной недели было обнаружено большое количество нарушений.

Как сообщает пресс-служба Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (НАБПП), в ходе проверок было составлено 12 протоколов об административных нарушениях, а также было выдано 14 рекомендаций по устранению обнаруженных несоответствий. В результате рейда специалисты изъяли и уничтожили 22,195 кг продуктов питания, несоответствующих стандартам.

Чаще всего регистрировались следующие нарушения: отсутствие ветеринарных сертификатов и сертификатов безопасности, просроченные продукты, отсутствие этикеток, несоблюдение температурного режима и расстояния между продаваемыми продуктами, несоблюдение гигиенических условий при продаже продуктов питания, а также торговля в несанкционированных местах.