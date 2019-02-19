Более 20 000 молдаван пересекли границу за последние сутки

Более 20 000 молдаван пересекли границу за последние сутки

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

  • 5 человек нарушили режим КПП;
  • 1 попытка незаконного провоза товаров;
  • 2 иностранца превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;
  • 2 водителя проигнорировали правила использования виньеток;
  • 6 человек, находящихся в конфликте с законом, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 37 094 перехода. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении въезда в Республику Молдова – 19 506. Из общего числа людей, пересекающих границу, 20 458 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 9 886 пересечений, среди которых 5 090 автомобилей с иностранными номерами.

Наиболее востребованными оказались:

  • КПП «Леушены» – 7 551 пересечение,
  • КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 6 050 пересечений,
  • КПП «Скуляны» – 5 013 пересечения,
  • КПП «Джурджулешть-Галац» – 3 052 пересечения,
  • КПП «Атаки» – 2 508 пересечений,
  • КПП «Паланка» – 1 976 пересечений,
  • КПП «Кагул» – 1 749 пересечений,
  • КПП «Крива» – 1 448 пересечений,
  •  КПП «Костешты» – 1 419 пересечений,
  • КПП «Тудора» – 918 пересечений.

Напоминаем о том, что с 5 февраля через совместный контрольно-пропускной пункт “Паланка” могут проезжать все категории транспорта.

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