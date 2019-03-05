Более 2 тысяч жителей страны вызвали скорую помощь за последние сутки

Более 2 тысяч жителей страны вызвали скорую помощь за последние сутки

Общее число пациентов, получивших догоспитальную скорую медицинскую помощь за последние 24 часа, составляет 2 334 человека.

По данным Национального центра догоспитальной скорой медицинской помощи, чаще всего за помощью обращались люди с сердечно-сосудистыми и неврологическими заболеваниями – 539 пациентов. Кроме этого, помощь понадобилась пациентам с неврологическими заболеваниями (290), а также респираторными инфекциями (459). За отчётный период была также оказана помощь 195 пациентам, получившим травмы.

Кроме этого, в стране было зарегистрировано 4 ДТП, в результате которых пострадали 6 человек. Помощь врачей также понадобилась 5 пациентам, получившим отравления.

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